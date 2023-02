Cani antidroga nelle scuole di Como: trovato studente con hashish

Controlli nei pressi e dentro gli istituti superiori di Como per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. La questura di Como ha disposto un'operazione a sorpresa coordinata dalla squadra mobile con la collaborazione della polizia scientifica e della guardia di finanza, che ha partecipato anche con una unità cinofila. I controlli hanno interessato due principali scuole professionali della città. Il blitz è scattato venerdì 17 febbraio 2023. Nel corso dell'ispezione nel primo istituto non sono state riscontrate anomalie, nel secondo il cane antidroga ha fiutato, e segnalato al suo conduttore, un ragazzo minorenne residente a Luisago. Lo studente è stato trovato in possesso 0,79 grammi di hashish. Per lui è scattata una sanzione amministrativa per aver violato la legge sugli stupefacenti.