Controlli del sabato notte sulle strade di Como: maxi multa da 3.570 euro in via Napoleona

Durante la notte tra sabato e domenica, la polizia locale di Como ha effettuato un controllo straordinario di polizia stradale dalle 23.30 alle 5.30. L'operazione mirava a contrastare i comportamenti che spesso causano incidenti stradali.

Ubriachi al volante

L'operazione ha coinvolto cinque pattuglie e un'unità cinofila, con posti di controllo strategici in piazza Matteotti e piazza Camerlata. Diversi conducenti sono stati sottoposti all'etilometro e in cinque casi è stato riscontrato un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti di legge. Due di questi casi avevano un tasso compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, il che ha comportato una sanzione amministrativa di oltre 500 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente. Nei restanti tre casi, il tasso alcolemico era compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, portando al ritiro della patente e al deferimento all'Autorità Giudiziaria. In questi casi, le multe possono variare tra 800 e 3.200 euro, aumentate fino a un terzo poiché l'illecito è stato commesso in orario notturno (tra le 22 e le 7), mentre il periodo di sospensione della patente varia da sei mesi a un anno.

Eccessi di velocità

Un terzo posto di controllo è stato allestito fino alle 3 in via Napoleona per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Cinque veicoli sono stati trovati a viaggiare a oltre 30 km/h sopra il limite di 50 km/h. Le sanzioni per questi veicoli sono state di 230 euro, maggiorate per l'orario notturno rispetto alla multa ordinaria di 121 euro, e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Maxi multa per guida senza patente

Tra le altre violazioni accertate, spicca una guida senza patente, che ha comportato una sanzione di 3.570 euro e il fermo del veicolo per tre mesi. Inoltre, sono state emesse 15 sanzioni per varie violazioni del codice della strada, tra cui due per mancata revisione del veicolo. È stato anche riscontrato un illecito amministrativo per detenzione di stupefacenti ad uso personale. Infine, l'ispezione di un pubblico esercizio ha portato alla scoperta della mancata autorizzazione per l'insegna pubblicitaria e l'assenza delle tabelle dei giochi proibiti, come previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.