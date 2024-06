Controlli della polizia in città: fermate otto persone con precedenti penali

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 giugno, gli agenti della polizia della questura hanno intensificato il controllo del territorio nella città di Como e nella sua periferia, rispondendo anche alle necessità e alle segnalazioni raccolte negli ultimi giorni dalla cittadinanza. Nello specifico sono state verificate alcune zone a rischio di Como, quali via Anzani, il parcheggio dell’ippocastano, via Plinio e Piazza Gobetti in centro storico. Durante il servizio sono state controllate in totale 83 persone, 8 delle quali con precedenti penali o di polizia, 23 sono i veicoli controllati e 1 locale pubblico è stato ispezionato. Nei prossimi giorni verranno organizzati ulteriori servizi, anche straordinari, di controllo del territorio, sia in città che in provincia. I controlli sono stati effettuati dagli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Sicurezza Pubblica in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Milano.