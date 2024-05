I poliziotti hanno identificato 29 persone tra italiani e stranieri, 19 delle quali sono risultate avere precedenti penali o di polizia. È stato anche rintracciato un 20enne comasco che era destinatario della misura alternativa dell’affidamento in prova e aveva il divieto di frequentare persone pregiudicate. Questa violazione è stata segnalata alla procura della Repubblica di Como. I controlli proseguiranno intensamente anche sulla base delle segnalazioni dei residenti che sono esasperati dalla situazioni che si creano nella via.

Via Anzani è spesso teatro di liti e situazioni al limite della pericolosità. Solo lo scorso 24 aprile per motivi di gelosia verso una ragazzina "contesa" sentimentalmente c'era stata una violenta litigata. Il controllo mirato degli agenti della polizia di Stato è avvenuto ieri 1 maggio.

Raid della polizia in via Anzani, controlli a tappeto in strada e nei bar: il video