Controlli nelle sale slot comasche: identificate 227 persone

Nella serata del 20 aprile la questura di Como ha predisposto un servizio di controllo del territorio e, più nello specifico, di esercizi pubblici e frequentatori delle sale slot e VLT. Il servizio, diretto da un funzionario della questura, ha visto l’impiego di 22 persone suddivise in 5 equipaggi della polizia di Stato, di cui 4 del reparto prevenzione crimine della Lombardia, un equipaggio della guardia di finanza, un equipaggio dei carabinieri e 2 della polizia locale di Como. Le pattuglie, che sono state suddivise e dislocate nei punti nevralgici della città come il parcheggio dell’ippocastano e nella prima cintura urbana, hanno effettuato controlli anche agli avventori dei locali pubblici, nelle aree di piazza della Tessitrice, di piazza San Rocco e di piazzale Giotto, al centro SNAI di viale Innocenzo, a Montano Lucino, a Lipomo nonché all’interno di locali situati nella prima cinta muraria e nella zona di piazza San Rocco. Le pattuglie coinvolte nel servizio hanno identificato un totale di 227 persone presenti all’interno di 16 esercizi commerciali. Non sono state rilevate irregolarità.