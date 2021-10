60 patenti ritirate, 126 incidenti, 199 auto rimosse: i controlli della polizia Locale di Como

Si riportano di seguito alcuni sintetici dati risultanti dal piano di controllo del territorio attivo dall’1 giungo al 30 settembre, con l’incremento dei servizi notturni (dalle ore 00,30 alle ore 07,30) che dopo diversi anni erano stati ripristinati già dallo scorso febbraio e che a partire dall’1 luglio sono stati portati da due a quattro. In totale i servizi notturni sono stati 59, quasi nella metà dei casi con due equipaggi e la presenza di un ufficiale coordinatore.

Sicurezza stradale

Sotto il profilo della sicurezza stradale, nelle ore serali e notturne sono stati approntati 56 posti di controllo per la verifica del rispetto dei limiti di velocità con 74 sanzioni rilevate e 60 patenti ritirate per questa violazione. Nel dettaglio, 38 sanzioni su 74 sono state elevate per velocità superiori o uguali a 100 km/h, 31 per velocità superiori o uguali a 90 km/h ma inferiori a 100 km/h, 5 per velocità inferiori a 90 km/h. Le patenti ritirate complessivamente durante i controlli sono state 76, tra le quali anche 3 per sorpasso vietato e 4 per guida in stato di ebbrezza con rilevo amministrativo.

Questi dati si accompagnano ai 56 veicoli sequestrati per mancanza della copertura assicurativa, 20 fermi amministrativi e 199 rimozioni di autovetture irregolarmente parcheggiate. Si aggiungono 10 servizi per la verifica delle norme sull’autotrasporto con pattuglie miste e variabili composte anche da agenti della Polizia Locale di Cantù, Erba e Mariano Comense, nell’ambito del Comando di Polizia Locale Insubriae.

I reati accertati per violazioni alle norme del codice della strada risultato essere 61, di cui 25 per guida in stato di ebbrezza, 6 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 4 per omissione di soccorso, 5 per lesioni personali colpose.

Gli incidenti stradali rilevati sono stati 187 di cui 126 con feriti.

Sicurezza urbana

La tutela della sicurezza urbana è stata oggetto, tra gli altri, di 5 servizi con l’unità cinofila che hanno permesso di accertare 5 illeciti penali legati allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, 4 ordini di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana, 3 ubriachezze moleste, 1 denuncia per somministrazione di alcool ai minori a carico del titolare di un pubblico esercizio.

Attività giudiziaria

L’attività di polizia giudiziaria ha condotto all’arresto di 3 soggetti e all’individuazione di 28 condotte penalmente rilevanti, tra cui si annoverano: falso in atto pubblico, danneggiamento, immigrazione clandestina, violazione degli obblighi di custodia, a cui si uniscono la ricezione di 15 denunce.

Polizia amministrativa

L’attività di polizia amministrativa ha permesso di accertare 39 illeciti a carico di pubblici esercizi e attività produttive in genere, tra le quali degni di nota sono l’attività di intrattenimento e svago in violazione alle prescrizioni dell’autorizzazione relativamente agli orari, la mancanza dei dispositivi per la misurazione del tasso alcolemico per gli avventori dei bar con apertura dopo la mezzanotte, inosservanza del regolamento mercato mercerie, commercio in sede fissa con autorizzazione itinerante, violazioni dell’autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico.

Esposti e sopralluoghi

Sono stati compiuti 64 sopraluoghi relativi a esposti, su un totale di 8.351 richieste di pronto intervento (una media di 68 al giorno) pervenute in centrale operativa.

«Ringrazio le donne e gli uomini in uniforme per il grande lavoro svolto - commenta l’assessore alla Polizia locale e Sicurezza Elena Negretti - al quale si accompagnano le attività di supporto ad alcuni Comuni rivieraschi durante i gravi eventi metereologici di questa estate e degli ultimissimi giorni. Stiamo portando avanti un significativo piano di investimento nel capitale umano, nell’innovazione tecnologica e nella dotazione logistica strumentale, ma la risorsa più importante che il Comando testimonia quotidianamente è il forte senso di appartenenza al Corpo e alla città».