Controlli a Cantù, il bilancio: patenti ritirate a 3 giovani ubriachi

Sono quattro le patenti ritirate in occasione dei controlli notturni effettuati dalla polizia locale di Cantù durante la otte di Halloween. Il comando dei vigili ha reso noto il bilancio della notte del 31 ottobre quando fino alle 4 del mattino quando una squadra di 4 agenti muniti di etilometro e telelaser hanno provveduto a controllare 42 veicoli e 28 conducenti.

Ubriachi al volante

Tre giovani automobilisti sono risultati positivi all’etilometro. In piazza Parini, un diciannovenne di Lentate sul Seveso, neopatentato, è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 0,57 g/l (per i neopatentati la soglia limite è pari a zero). Per lui è scattata una sanzione di 724 euro e il ritiro della patente per la sospensione fino a 8 mesi, con la decurtazione di 20 punti. Sempre in piazza, per un 24enne di Cucciago è scattata invece una sanzione pari ad 543 euro, avendo riportato un tasso alcolemico pari a 0,71 g/l. Anche a lui è stata ritirata la patente con la sospensione fino a 6 mesi e con la decurtazione di 10 punti.

In via Grandi una ragazza di 22 anni di Cantù, colta alla guida con un tasso alcolemico di 1,31 g/l, è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza. La patente è stata ritirata per la sospensione fino ad un anno, con la decurtazione di 10 punti. La giovane rischia un’ammenda fino a 4.800 euro e l'arresto fino a sei mesi.

Eccessi di velocità

Tra le ulteriori violazioni accertate, spicca il controllo con telelaser di un veicolo transitante in via Milano, in direzione del centro cittadino, alla velocità di 114 km/h. Per il conducente, un uomo di 57 anni residente a Verano Brianza, è scattata una sanzione di 724 euro e il ritiro della patente per la sospensione fino a 3 mesi, oltre alla decurtazione di 6 punti. L’Assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha commentato: “Con il presidio della Polizia Locale nella notte di Halloween si è dato inizio ad ulteriori servizi serali straordinari. Ringrazio le donne e gli uomini del Comando per la disponibilità e per l’impegno che ha consentito di ottenere prontamente apprezzabili risultati sul fronte della sicurezza stradale. La guida in stato di ebbrezza e la velocità eccessiva sono fenomeni altamente pericolosi e non tollerabili.”