Controlli della polizia in città: daspo urbano per due giovani

In questi primi giorni di aprile la polizia ha ulteriormente intensificato il controllo del territorio, specialmente nelle aree urbane di Como dove è più folta l’aggregazione di giovani, zone nelle quali il fenomeno dei reati in danno dei minori, piccoli furti e rapine, si verificano con più facilità. Le zone maggiormente pattugliate dalle volanti sono, piazza Gobetti, via Plinio, piazza della Tessitrice, viale Geno, i giardini a lago e la zona del Tempio Voltiano, i controlli, effettuati anche con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno permesso di identificare un gran numero di persone, due giovani in particolare, per la loro reiterazione a condotte ritenute di pericolosità sociale, sono state munite del cosiddetto Daspo Urbano. Infatti per taluni, il Questore di Como Marco Calì, ha firmato il DACUR – Divieto di Accesso alle Aree Urbane.

Durante i numerosi e capillari controlli, in particolar modo quelli avvenuti all’esterno e all’interno del Mc Donald’s di via Plinio, sono stati sequestrati piccoli quantitativi di sostanza stupefacente e ai possessori è stata elevata la conseguente sanzione amministrativa, regolamentata dal Decreto Legislativo 309 del 1990. Ulteriori servizi e controlli saranno organizzati con continuità, sia nelle zone già citate che in tutte quelle zone dove i reati contro il patrimonio, con l’arrivo dell’estate e l’aumento del turismo, si verificano con più frequenza.