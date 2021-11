Controlli sulla movida, carabinieri nel bar con il cane antidroga: nei guai giovane di Cantu'

Controlli serrati nelle ore piu' calde della "movida" dalle 18 di ieri sera e fino alle prime luci dell’alba, e che hanno visto impiegati i carabinieri della compagnia di Seregno: 45 militari, due squadre in abiti civili e un'unità cinofila di Casatenovo (LC). Sono state controllate 184 persone, 67 veicoli e 13 esercizi commerciali dove ai clienti è stato anche chiesto di esibire il green pass.

In uno di questi controlli in via Lambruschini a Seregno, come riportato anche su MonzaToday, è rimasto coinvolto un giovane di Cantu'. Nel bar, insieme agli agenti, è entrato anche Ocsi, il cane molecolare addestrato per "annusare" la presenza di droga. Il fiuto infallibile del pastore tedesco non ha dato scampo al giovane canturino seduto a un tavolo che è stato trovato in possesso di droga. L'animale, svolgendo egregiamente il suo lavoro, ha poi indirizzato i carabinieri verso alcune siepi fuori dal bar dove erano state nascoste altre dosi di cocaina, hashish e marijuana.