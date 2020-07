Mercoledrink di Cantù, controlli a tappeto delle forze dell'ordine: multe e bar chiusi

Il cosiddetto "mercoledrink" di Cantù è ancora nel mirino delle forze dell'ordine che anche nella serata del 15 luglio 2020 sono intervenute per controlli finalizzati a reprimere e prevenire infrazioni di vario genere. Polizia di Stato, polizia locale e carabinieri sono intervenuti in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe e hanno effettuato controlli anti assembramenti e di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-

19.

I controlli della polizia di Stato

La partecipazione della Polizia Stradale ha consentito di svolgere un monitoraggio delle arterie cittadine durante le varie fasi della “movida” e grazie all’intervento di unità specializzate del Nucleo Investigativo Lavoro dei Carabinieri e della divisione Amministrativa e Sociale della Questura, sono stati sottoposti a controllo i locali del centro cittadino.

Sono state 217 le persone controllate, di cui 3 sanzionate per violazione della normativa in materia di prevenzione del contagio sociale, 11

sanzioni al Codice della Strada 1 patente e 2 carte di circolazione ritirate. I conducenti di 5 veicoli sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e i mezzi sono stati sequestrati. Sono state controllate 8 attività commerciali e 5 di queste sono state sanzionate. Nei confronti di 3 è stata disposta la misura cautelare della chiusura per un giorno.

I controlli della polizia locale

La polizia locale ha effettuato due posti di controlli e controllato 32 veicoli, mentre i conducenti sono stati sottoposti a etilometro. Per quanto rigarda le norme Coviid-19 sono stati controllati 14 pubblici esercizi in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe. E' stata contestata una sanzione per mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio ed una per attività di intrattenimento senza autorizzazione (gli avventori erano intenti a ballare).

In totale sono state 29 le persone controllate (49 nell’arco dell’intera giornata), di cui 6 sanzionate durante il turno serale per violazione delle normativa in materia di prevenzione del contagio sociale (non indossavano la mascherina e non mantenevano la distanza fisica di almeno un metro).