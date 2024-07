Lavoro nero e irregolare: la guardia di finanza sanziona 4 attività commerciali comasche

Durante i controlli ordinari sulla regolarità fiscale e sul lavoro nero, la guardia di finanza di Como ha elevato 27 verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi. Inoltre, i titolari di quattro attività commerciali sono stati sanzionati: tre per aver impiegato lavoratori in nero e uno per aver impiegato quattro lavoratori in modo irregolare.

Sanzioni e sospensione dell'attività

A seguito dei controlli della Finanza, è stato richiesto il provvedimento di sospensione dell’attività per due esercizi commerciali, a causa dell’impiego di più del 10% dei lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La sospensione sarà revocata solo quando i datori di lavoro avranno regolarizzato la posizione dei lavoratori e pagato le sanzioni previste.