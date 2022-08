Controlli della Finanza tra Como e Cantù: 25 lavoratori in nero o irregolari

Nuovi controlli della Guardia di Finanza di Como in ristoranti, bar, negozi e altre attività commerciali. Negli ultimi giorni Le Fiamme Gialle lariane hanno scoperto 14 lavoratori impiegati in “nero” e 11 lavoratori irregolari.

I finanzieri del Gruppo Como in due ristoranti nel comune di Fino Mornasco hanno scoperto 7 lavoratori in “nero” (3 di nazionalità italiana, 1 albanese, 1 salvadoregno, 1 libanese e 1 ghanese). Inoltre, nel Comune di Como, in un autolavaggio, sono stati scoperti 2 lavoratori in “nero” di nazionalità italiana e nr. 5 lavoratori irregolari (3 di nazionalità italiana e 2 dello Sri Lanka).

In altre 2 attività di ristorazione i finanzieri hanno scoperto 2 lavoratori in “nero” (1 di nazionalità turca e l’altro svizzero) e 3 lavoratori irregolari di nazionalità italiana. Nei confronti degli esercizi, è stata richiesta la sospensione dell’attività in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.

I finanzieri della Compagnia di Erba hanno scoperto, invece, nel comune di Cantù, in un autolavaggio, 3 lavoratori irregolari (2 di nazionalità pakistana e 1 gambiana) mentre in 3 bar della stessa città sono stati scoperti 3 lavoratori in “nero” di nazionalità italiana. Per due di tali esercizi, è stata richiesta la sospensione dell’attività in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.