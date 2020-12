Como, controlli ai giardini a lago e in viale Varese: 5 stranieri espulsi

Settimana di controlli nelle zone dei giardini a lago e dei giardini di viale Varese a Como. La polizia, con la collaborazione della unità cinofila della Guardi di Finanza, ha effettuato diversi blitz in queste zone dove sono soliti riunirsi cittadini stranieri, in particiolare extracomunitari.

nella zona dei giardi a lago nell'arco di più giornate sono state controllate 25 persone. Tre di loro sono risultati irregolari sul territorio italiano. Due gambini e un nigeriano sono stati, dunque, destinatari di provv4edimento di espulsione firmato dal questore di Como. Nel corso dei controlli ai giardini a lago sono stati rinvenuti tre involucri di hashish che erano stati nascosti nell'area ma che nono sono stati riconducibili ad alcuna persona precisa.

La polizia, come detto, ha intensificato i controlli anche nella zona dei giardini di viale Varese dove sono stati identificati e controllati sei cittadini stranieri. Due di loro sono stati denunciati per inosservanza dell'ordine del questore a lasciare il

territorio nazionale e muniti di nuovo ordine allontanamento.Tra questi un cittadino gambiano in regola con le norme sul soggiorno è stato per detenzione illecita di stupefacenti mentre un altro cittadino gambiano è stato segnalato per uso personale di sostanza stupefacente.