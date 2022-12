Carimate, ubriaco spacca il naso alla moglie a pugni: arrestato

Controlli intensi e mirati dei carabinieri di Cantù durante queste feste che hanno fatto emergere molte situazioni critiche, anche all'interno di alcune famiglie.

Ogni giorno sono impegnati in queste operazioni circa 80 militari con 35 pattuglie, che effettuano 80 posti di controllo nelle aree più sensibili, con lo scopo di prevenire i furti nei centri commerciali e nelle abitazioni e lo spaccio di stupefacenti, nelle zone boscose e nelle aree urbane limitrofe.

Ecco cosa è successo nell’ambito di questi controlli straordinari.

I militari della stazione dei carabinieri di Cantù, a conclusione degli accertamenti hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate, uno straniero di 47 anni, che ubriaco e per futili motivi, aggrediva la moglie procurandogli la frattura delle ossa nasali con una prognosi di 30 giorni.

Gli altri controlli: droga, furti e spaccio

I carabinieri di Turate hanno rintracciato e arrestato uno straniero pregiudicato di 46 anni, che dovrà scontare una pena di più di cinque mesi per maltrattamenti contro familiari e minaccia. Nell’ambito di un’altra attività di controllo del territorio, sempre gli stessi militari, hanno arrestato un italiano di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché veniva trovato alla guida della sua auto in possesso di più di 2 etti di cocaina.

I carabinieri di Cermenate hanno arrestato per evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un pregiudicato italiano di 35 anni. L'uomo senza alcuna autorizzazione si era allontanato dal luogo dove stava scontando gli arresti domiciliari ed è stato poi trovato e perquisito: era in possesso di circa 2 grammi di una droga sintetica chiamata MDPV (Metilenediossipirovalerone), sostanza psicoattiva con proprietà stimolanti che agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina, introdotta sul mercato intorno al 2004 come una nuova droga di sintesi e con circa 4 grammi di hashish.

I militari del NOR - Radiomobile, a conclusione accertamenti denunciavano in stato di libertà per furto aggravato un 20enne straniero, perché dopo aveva rubato creme e integratori all’interno di un centro commerciale, le aveva occultate in una borsa e aveva superato le casse senza pagare.

Infine i carabinieri di Lurago d'Erba hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso, un italiano di 21 anni e due stranieri di 21 e 22 anni perché hanno danneggiato ed asportavano il contenuto di un distributore automatico.

Le attività straordinarie di controllo del territorio, preventive e investigative andranno avanti per tutto il periodo festivo, con l’impiego di personale in divisa e in borghese.