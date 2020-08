Verifiche anti-covid: sospese e sanzionate due attività nel Comasco. Ad agosto controlli mirati

Nella mattinata di ieri, 6 agosto, nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati al contenimento del Covid-19, il personale della Questura di Como ha proceduto al controllo di diverse attività commerciali riscontrando, in una sala giochi V.L.T. di Fino Mornasco molte violazioni della normativa anti- covid, pertanto il titolare è stato sanzionato con una multa di 400,00 (ridotta a 280 euro se pagata entro 5 giorni), e l'attività è stata sospesa per tre giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Analoga situazione in un bar di Mariano Comense: attività sospesa per un solo giorno. Anche qui, molte delle norme anti-covid non venivano messe in atto.

Continueranno le attività di controllo anche a agosto e saranno mirate alle attività estive più frequentate in questo periodo.