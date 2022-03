Ancora controlli anti-covid: chiusi due locali a Cantù

Sebbene l'emergenza sanitaria per il covid abbia allentato la morsa, le forze dell'ordine sono ancora impegnate nei controlli per la prevenzione e il contrasto delle violazioni delle norme anti-contagio. Nella serata di sabato, in occasione dei pattugliamenti nella zona del Canturino per il contrasto del fenomeno della criminalità minorile, due bar di Cantù sono stati chiusi. Dovranno rispettare un periodo di chiusura di 2 giorni.