Controlli (con cane anti-droga)sulla movida di Cantù: denunciato un 19enne

Controlli dei carabinieri a Cantù nella sera di mercoledì 2 agosto 2023 in occasione della movida serale che vede l'afflusso di numerosi giovani nel centro della cittadina brianzola. Per questi controlli sono stati impiegati 6 militari, un’unità dei cinofila dei carabinieri di Casatenovo, con il pastore tedesco “Jimmi”, e la nuovissima stazione mobile. Ai controlli hanno partecipato anche gli agenti della polizia locale di Cantù, con l’impiego di 4 pattuglie e otto uomini che hanno sorvegliato coi carabinieri, le maggiori vie di comunicazione e il centro. In seguito a questi controlli i militari hanno denunciato in stato di libertà per violazione delle norme imposte dal Daspo Urbano, un 19enne di origini straniere, con precedenti di polizia. Il giovane ha violato il divieto di intrattenersi nel centro urbano canturino.