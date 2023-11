Maxi controlli a Cantù: sospese due attività e sanzioni per 55mila euro

Controlli a tappeto a Cantù nelle ultime 24 ore. I carabinieri in collaborazione con il N.A.S. di Milano il N.I.L. di Como, il NOR e la polizia Locale canturina, tutti coordinati dal capitano Roberto Natale, si sono concentrati nel controllare diverse attività commerciali della città.

In particolare i controlli si sono concentrati su quattro esercizi pubblici. Due persone sono state denunciate in stato di libertà e sono due i lavoratori trovati non in regola. Un bar è stato sospeso per gravi violazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro e un’altra attività tipo bar-tabacchi è stata sospesa perché parte del personale non era in regola. In totale sono state emesse sanzioni per quasi 55mila euro.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità, con personale in divisa ed in borghese.