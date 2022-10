Morti sul lavoro, controlli in cantieri a San fermo e Villa Guardia: 3 dipendenti non in regola

Visto il drammatico ripetersi di tragici e talvolta mortali infortuni sul lavoro sia a livello provinciale che nazionale, le forze dell'ordine di Como hanno avviato una serie di controlli sui luoghi di lavoro, in modo particolare nei cantieri edili. Lo scorso 13 ottobre 2022 la Questura ha coordinato approfondite verifiche presso due cantieri a San Fermo della Battaglia e a Villa Guardia. Sono intervenute squadre della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza, ATS e Ispettorato del Lavoro. Nel corso degli accertamenti, sono stati individuati 3 lavoratori non in regola sotto il profilo contrattuale ed è stata disposta la sospensione dell’attività dei cantieri fino alla regolarizzazione dell’attività dei dipendenti. E' in corso la valutazione delle sanzioni da comminare ai responsabili dei cantieri, anche dal punto di vista penale.

Le cosiddette "morti bianche" sono state oggetto di approfondimento nel corso di un’apposita riunione del Coordinamento delle Forze di Polizia voluta dal prefetto Andrea Polichetti. Nel corso della riunione è stata condivisa l’unanime volontà di incentivare gli sforzi per conseguire il massimo risultato sul terreno della prevenzione contro il ripetersi del fenomeno anche attraverso la programmazione di controlli interforze che continueranno anche nelle prossime settimane presso i cantieri attivi in provincia.