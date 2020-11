Droga nei boschi comaschi: maxi operazione, smantellati 5 bivacchi usati per lo spaccio

Una grande operazione di controllo in alcuni boschi dello spaccio di droga sul territorio provinciale di Como è stata compiuta nella mattina del 18 novembre 2020. Carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza sono intervenuti nelle aree boschive di Montano Lucino, Gironico, Parè e Cantù Asnago. Sono stati eseguiti anche dei posti di controllo su strada a Grandate, Olgiate Comasco e Villa Guardia. Sono state controllate in tutto 47 persone e 35 veicoli. Inoltre sono stati individuati e rimossi cinque bivacchi utilizzati dagli spacciatori. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno segnalato alla Prefettura alcune persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.