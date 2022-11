Continuano i controlli nei boschi Comaschi: smantellato bivacco della droga a Bregnano

Continuano le operazioni di controllo dei boschi Comaschi spesso "occupati" dagli spacciatori per vendere droghe di vario tipo. I carabinieri di Cermenate nell’ambito dei servizi volti al monitoraggio e alla repressione delle fenomenologie criminali connesse con lo spaccio di sostanze stupefacenti venerdì 4 novembre hanno scoperto e rimosso un bivacco utilizzato per lo spaccio a Bregnano, in località Catena.

All'interno della tenda usata come base d'appoggio dal pusher hanno trovato:

- 0,80 grammi di hashish contenuti in un involucro;

- un coltello utilizzato verosimilmente per la preparazione delle dosi;

- materiale vario per il confezionamento delle stesse.

Il tutto è stato posto in sequestro penale, mentre il relativo bivacco è stato smantellato con il supporto dell’amministrazione comunale.

Resta alta l’attenzione e l’impegno nell’attività di prevenzione e contrasto a questo genere di reati.

Si invitano i cittadini a segnalare ogni episodio sospetto.