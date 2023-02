Controlli anti droga nei boschi: braccati dalla polizia scappano attraverso il torrente

Un intenso controllo della polizia di Stato per contrastare lo spaccio di droga nelle aree boschive è stato effettuato il 27 febbraio scorso a Cadorago. 28 gli agenti in campo, provenienti da varie forze di polizia, coordinati dalla squadra mobile di Como. Alcuni posti di controllo sono stati posizionati nelle strade di accesso alla città e altri agenti sono invece andati nell'area boschiva per verificare la presenza o meno di spacciatori. In questo contesto i poliziotti hanno agito in borghese e hanno immediatamente individuato quattro uomini stranieri che si addentravano nei boschi con fare sospetto.

Quando hanno capito di trovarsi davanti ad agenti i quattro si sono lanciati in una fuga spericolata attraverso il torrente e hanno fatto perdere le loro tracce.

Nel corso dell’intero servizio sono stati individuati e smantellati quattro bivacchi con tende, utilizzati dagli spacciatori, e sono state controllate 86 auto e 132 soggetti, di cui 26 positivi in banca dati. Altri tre individui sono stati rintracciati nelle immediate vicinanze dell’area boschiva. Uno è stato denunciato per violazione delle norme sul soggiorno in Italia e invitato a regolarizzare la sua posizione, mentre agli altri due sono stati notificati due fogli di via obbligatori.