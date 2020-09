Controlli anti-Covid in centro: multati e chiusi 4 locali a Como, sanzioni fino a 21mila euro

Nella serata di ieri, 24 settembre, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Centro cittadino di Como e in alcune località della Provincia.

Il servizio ad altro impatto, ha visto la partecipazione di 22 agenti in azione, e hanno controllato con priotità che fossero rispettate le normative anti-Covid.

Sono stati sottoposti a controllo i seguenti locali del centro cittò di Como e della provincia:

a Villa Guardia (Bar Napoleone).

A Como: in piazza Matteotti (Golden Moustache KebapPizza); sempre in piazza Matteotti (Al 80 di Hussain Ashfar) e in Viale Innocenzo XI (Torii Open Sushi).

I primi tre sono stati tutti multati e dovranno pagare 400,00 euro (ridotti a 280,00 se pagati entro 5 giorni), essendo state rilevate alcune violazioni della normativa anti COVID 19. Le attività sono state sospese per 3 giorni.

Nel ristorante Torii Open Sushi di viale Innocenzo XI, sono state inoltre riscontrate violazioni della normativa in materia di immigrazione clandestina e sulla regolarità delle assunzioni dei lavoratori subordinati. La multa da pagare per tutte queste irregolarità sommate è di 21.000 euro.

Ulteriori controlli verranno effettuati sull'intero territorio provinciale al fine di verificare e garantire il rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sulla prevenzione del contagio epidemiologico.