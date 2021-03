Controlli anti Covid, chiuse 4 attività a Cantù: 30mila euro di sanzioni

I controlli anti covid del Nucleo Radiomobile della Stazione di Cantù con i Carabinieri per l'ispettorato del Lavoro di Como hanno portato alla chiusura di 4 attività.

Quattro esercenti (tutti di Cantù: 1 pizzeria kebab, 2 bar ed 1 parrucchiere) si sono resi responsabili di molte violazioni in materia di contenimento dai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19. Non sono state osservate le seguenti prescrizioni: non è stata apposta idonea cartellonistica all’esterno e all’interno dei locali; non veniva rilevata la temperatura del personale impiegato (non avevano il termometro); non è stata effettuata adeguata formazione - informazione sui rischi anti-contagio e comportamenti da mantenere al personale impiegato; non è stato contingentato l’accesso ai servizi igienici; non è stato apposto il cartello che indica il nr. max di persone all’interno ed è stata riscontrata presenza davanti il banco mescita tre persone contemporaneamente creando assembramento.

Oltre i giorni di chiusura, dunque, sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 30 mila euro.

Il titolare del negozio da parrucchiere, inoltre, è stato denunciato penalmente per aver omesso di effettuare l’aggiornamento del documento valutazione dei rischi; la nomina del medico competente; la valutazione dell’idoneità al lavoro (visita medica).

Resta alta l’attenzione e l’impegno nell’attività di prevenzione e contenimento dai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 nel comune di Cantù.