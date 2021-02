Contrabbando di sigarette a Malpensa: sanzioni per un milione di euro. Denunciate 5 persone

In una sola mattinata, durante i controlli doganali e valutari svolti presso l’aeroportoninternazionale di Milano Malpensa, i finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rilevato ripetute violazioni

alla normativa sull’importazione di tabacchi, sigarette.

5 gli episodi di importazione illecita di tabacchi scoperti per quantitativi in eccesso rispetto a quanto consentito dalle leggi doganali (pari a 200 grammi di sigarette -l’equivalente di una stecca - per persona nel caso di importazioni da Stati extra-UE) e contestati a passeggeri in arrivo da Minsk (Bielorussia) e Kinshasa (Repubblica del Congo).

Sottoposti a controllo casuale in occasione del loro arrivo, i cinque denunciati (2 Lettoni, 1 Francese, 1 Britannico e 1 Angolano) senza precedenti specifici ad eccezione del cittadino anglosassone, nonostante reticenti per sottrarsi dai controlli dei

militari, risultavano portare al seguito complessivamente oltre 900 stecche di sigarette per un quantitativo pari a circa 200kg di tabacco lavorato estero.

Tutti i passeggeri sono stati denunciati per il reato di contrabbando di tabacchi per il quale, oltre al sequestro cautelare in via amministrativa, è prevista una multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto (1 sigaretta = 1 grammo) illecitamente

importato. Complessivamente è stato contestato quasi un milione di euro di sanzione.

Sono in corso le indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e di distribuzione delle sigarette e individuare eventuali altri responsabili del contrabbando.