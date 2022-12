Contrabbando Italia-Svizzera, i sequestri di Natale: orologi, sigari, soldi e molto altro

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie i finanzieri del comando provinciale di Como hanno intensificato i controlli, soprattutto quelli cosiddetti di retrovalico, cioè nelle vicinanze delle dogane tra Italia e Svizzera.

In particolare i controlli hanno riguardato i valichi minori che non vedono un presidio fisso ella guardia di finanza. In diverse attività di servizio le fiamme gialle hanno controllato negli ultimi giorni decine di auto guidate sia da cittadini italiani che stranieri arrivando ad effettuare numerosi sequestri. Complessivamente sono stati sequestrati 4 orologi di pregio del valore stimato di circa 150mila euro, catenine, collane e orecchini di oro e pietre preziose per oltre 20mila euro, 200 sigari di un noto brand estero, un telefono cellulare del valore di oltre 1.200 euro nonché banconote di diversa valuta per un ammontare complessivo di circa 70mila euro.