Contrabbando di orologi di lusso dalla Svizzera: sequestrati 7 Rolex e un Patek Philippe al valico

La macchina è stata fermata e controllata prima dalla polizia di stato che era in servizio al valico stradale di Crociale dei Mulini. Durante il controllo dell'auto che arrivava dalla Svizzera, con a bordo due uomini, hanno trovato 8 orologi di grande valore. Nello specifico si trattava di sette Rolex di diversi modelli e un Patek Philippe, il cui valore complessivo, in base ad una prima stima effettuata, ammonta a circa 350.000 euro. Dopo aver allertato una pattuglia della guardia di finanza gli orologi sono stati sequestrati. Configurandosi il reato di contrabbando e la violazione dell'articolo che riguarda la liquidazione dell'IVA all'importazione, si è provveduto anche a denunciare i due responsabili alla Procura della Repubblica di Como. L'attività di servizio esperita si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dalla guardia di finanza e dalla polizia di stato presso i valichi di confine, a presidio della legalità.