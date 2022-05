Congelati anche i beni della moglie del magnate russo Pumpyansky

Dopo le ville del noto presentatore russo Vladimir Soloviev sequestrate sul ramo Comasco del lago, la guardia di finanza ha congelato anche i beni nel lecchese di Galiana Evgenyevna Pumpyanskaya e Alexey Viktorovich Kuzmichev, inseriti nella black list dell'Ue.

Le risorse economiche colpite dal provvedimento, come riportano i colleghi di LeccoToday, sono costituite da beni immobili, riconducibili a Galiana Evgenyevna Pumpyanskaya, situati in provincia di Lecco, del valore stimato in circa 300mila euro. Non solo: ne fa parte anche una scultura, acquistata nel 2021 da Alexey Viktorovich Kuzmichev, del valore stimato in circa 230mila euro.

Galiana Evgenyevna Pumpyanskaya è moglie di Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, presidente del consiglio di amministrazione della Pjsc Pipe Metallurgical Company, società russa produttrice di tubi in acciaio per l'industria petrolifera e del gas a livello mondiale. Alexey Viktorovich Kuzmichev, invece, è importante azionista del conglomerato Alfa Group, che comprende Alfa Bank.

La furia di Vladimir Soloviev

Le ville e i beni di Soloviev erano stati confiscati il 5 marzo 2022 e hanno anche subito attacchi da parte di alcuni vandali che, tra le altre cose, hanno anche buttato vernice rossa (per simbolizzare il sangue) in una delle piscine delle ville comasche di Soloviev.

Il famoso presentatore russo Vladimir Soloviev nel suo programma The Evening, dopo le sanzioni imposte dall'Europa alla Russia (che coinvolgono anche l'utilizzo dei beni) si era sfogato in TV. Il 58enne, grande sostenitore di Putin, era preoccupato (ancora prima dell'intervento della guardia di Finanza) per la perdita dell'accesso alle sue due mega ville sul lago di Como. Soloviev ha paragonato questo trattamento a quello che molte nazioni attuarono verso la Russia durante la Guerra Fredda. Dice inoltre di aver pagato a carissimo prezzo le due proprietà. Queste le sue parole, riportate anche dal sito web di informazione ed opinioni statunitense, Daily Beast:

"Ad ogni transazione portavo documenti che dimostravano il mio stipendio ufficiale, il reddito, ho fatto tutto. Le ho comprate e ho pagato una quantità pazzesca di tasse, ho fatto tutto. E all'improvviso qualcuno decide che io, questo giornalista, ora sono nell'elenco delle sanzioni. E subito colpiscono il mio immobile. Apetta un minuto, ma chi ha detto che l'Europa ha diritti di proprietà sacri!"