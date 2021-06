Sequestri in dogana a Ponte Chiasso: gioielli e un Rolex Daytona

La Guardia di Finanza ha sequestrato alla dogana di Ponte Chiasso un orologio e gioielli per un valore di oltre 40mila euro per contrabbando. Nello specifico i militari hanno fermato e controllato un cittadino italiano proveniente dalla Svizzera. Dalla verifica è emerso che l'uomo era in possesso di un Rolex Daytona dal valore di 31mila franchi svizzeri (pari a 28.400 euro), senza aver assolto le obbligazioni doganali che prevedono il pagamento di un dazio per l'importazione e la liquidazione dell'IVA.

I controlli nei confronti di un altro cittadino italiano sempre proveniente dalla Svizzera, hanno inoltre permesso di rinvenire numerosi gioielli, anch'essi sprovvisti di qualsivoglia documentazione atta a dimostrare l'adempimento degli obblighi doganali, per un valore presunto di circa 15mila euro. Per tali motivi, si è proceduto al sequestro, finalizzato alla confisca per contrabbando.