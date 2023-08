Fuori pericolo l'alpinista di Olgiate Comasco precipitato in Valfurva

Le sue condizioni sarebbero stabili. Il 58enne di Olgiate Comasco che è precipitato durante un'escursione a Valfurva non dovrebbe essere più in pericolo di vita. L'uomo, ex vigile del fuoco ora in pensione, si trovava insieme alla figlia quando si è verificato il terribile incidente. Sembrava che quella caduta per decine di metri dovesse avere un epilogo fatale, invece i soccorsi e le cure dei medici sembra che abbiano scongiurato il peggio. L'uomo resta ricoverato all'ospedale di Bolzano con fratture e lesioni varie.

A lanciare l'allarme è stata la figlia che era con lui quando la terra gli è franta sotto i piedi. La ragazza, sotto shock, è stata anche lui soccorsa e condotta a valle dai soccorritori.