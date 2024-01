Obbligava la figlia a una dieta ferrea e la chiamava "brutta e grassa": mamma condannata

La madre che sottoponeva la figlia a una costante e rigidissima dieta è stata condannata per maltrattamenti in famiglia. La giovane, all'epoca minorenne (aveva 16 anni nel 2019) era costretta a seguire un regime alimentare estremamente restrittivo, motivato dalla madre che la considerava "grassa" e "brutta". La ragazza era limitata a consumare soltanto passati di verdura e vegetali, con un peso massimo consentito di 47 chilogrammi. Durante l'incidente probatorio, ha rivelato di subire non solo restrizioni alimentari, ma anche insulti da parte della madre, la quale aveva assunto un atteggiamento ostile nei suoi confronti, a differenza del trattamento riservato al fratello. Il caso è stato portato all'attenzione della polizia da una zia medico, a cui la giovane si era confidata. Dopo l'avvio dell'inchiesta, la madre 53enne era stata temporaneamente allontanata dalla casa con una misura cautelare, per poi rientrare alcuni mesi dopo.

Il tribunale di Como l'ha ora condannata a un anno e quattro mesi di reclusione. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna più severa, pari a due anni, mentre l'avvocato della donna aveva chiesto l'assoluzione sostenendo che la situazione si era evoluta positivamente dopo cinque anni. Dopo la lettura della sentenza, l'avvocato ha annunciato un ricorso in appello, affermando che condannare una madre per eccesso di amore verso i figli non sarebbe giusto.