Festa di compleanno al rifugio: ragazza di 25 anni in coma etilico

Un compleanno ad alta quota lo scorso 3 dicembre in un rifugio della Val Biandino a oltre 1.500 metri di quota e a un'ora di strada dal paese. Strade oltretutto sterrate e dato il periodo ghiacciate o con la neve. Per questo quando la giovane di 25 anni che stava festeggiando il compleanno a suon di grappa è collassata quando gli amici hanno chiamato il 118 è dovuto intervenire l'elicottero decollato da Como Villa Guardia che l'ha poi trasportata all'ospedale di Gravedona in codice giallo (media gravità).