Como vs Gillingham, lite tra tifosi: turista inglese colpito in testa (mentre era di spalle)

Scontri accesi tra tifoserie nella serata dell'11 luglio, nei pressi dell'hangar dello stadio Sinigaglia di Como. La partita amichevole Como vs Gillingham si è disputata poi regolarmente il giorno dopo, 12 luglio.

Riavvolgiamo il nastro.

Verso le 21.00 di martedì, mentre un gruppo di sostenitori inglesi si trovava in un bar vicino allo stadio, si è radunato un gruppo di tifosi comaschi i quali, a dire dei testimoni ascoltati poi in Questura, avrebbero iniziato a stuzzicare pesantemente i tifosi della squadra ospite per poi passare alle vie di fatto, innescando una rissa.

Questa versione dei fatti è anche confermata dalla visione dei video che sono stati gatti con i cellulari da parte di alcuni presenti e dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

L’arrivo in forze, entro pochissimi istanti, delle pattuglie della polizia di Stato ha fatto sì che i tifosi comaschi si sparpagliassero immediatamente, fuggendo in direzioni diverse.

Inglese colpito alla testa

Gli agenti sono riusciti comunque a bloccare due di loro, comaschi, che avevano partecipato alla rissa, durante la quale è stato colpito alla testa, mentre tentava di allontanarsi e volgeva quindi le spalle al suo aggressore, un 55enne inglese, rimasto a terra. È stato necessario chiamare l’ambulanza.

L’uomo, un turista che si trovava in Italia in vacanza con il figlio, è stato quindi trasportato all’ospedale Sant' Anna ed è stato successivamente dimesso, con una prognosi di 5 giorni per le varie contusioni riportate.

Dalle descrizioni fornite e dalle testimonianze raccolte, oltre al riconoscimento da parte del figlio della vittima, eseguito tramite un album fotografico, i due tifosi comaschi fermati dagli agenti sono stati identificati e denunciati per il reato di rissa.

Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione degli altri partecipanti alla rissa.