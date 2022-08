Como, violenza sessuale in piazza Vittoria: tanta gente ha visto la scena e non ha fatto niente

Como è sconvolta dal brutale episodio di violenza sessuale avvenuto in piazza Vittoria nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto. Era circa mezzanotte e una donna, una senza tetto di origini straniere di 58 anni (da tempo in città e con documenti italiani), è stata prima presa a botte e poi abusata sessualmente in una cabina telefonica della piazza. Nelle immagini delle varie telecamere di videosorveglianza che sono state acquisite dagli inquirenti è ripresa tutta la scena ma non c'è l'audio. Almeno trenta persone avrebbero assistito a quanto stava accadendo ma nessuno ha fatto niente. Se da alcune angolazioni poteva anche non essere chiaro cosa stesse avvenendo, è certo che se non tutti, molti hanno osservato quell'orrore senza muovere un dito. Forse anche perchè immobilizzati dalla paura. Sono state poi due donne di origine ucraina, che lavorano in un ritorante della zona, ad avvisare i carabinieri e a fornire loro la descrizione del pakistano accusato della violenza e ora in carcere al Bassone. In questa storia i protagnisti sono tutti stranieri: la vittima, il carnefice e le testimoni, o per lo meno le uniche che hanno fatto qualcosa per fermare la brutale aggressione.