Fino Mornasco, esercitazioni dei vigili del fuoco per estrarre persone da pozzi e acquedotti

ComoAcqua ha messo a disposizione le sue strutture per l'addestramento

Le foto fanno venire i brividi ma fortunatamente si tratta solo di esercitazioni dei vigili del fuoco di Como che hanno preso parte ad un addestramento molto particolare durante la scorsa settimana a Fino Mornasco. I vigile del fuoco specializzati SAF ( soccorso con tecniche speleo alpinistiche fluviali) si sono esercitati in manovre di evacuazione da torre serbatoio con l'utilizzo di una specie di barella adatta al movimento in sicurezza dell'infortunato in confinati e ristretti.

L'addestramento è poi continuato con il recupero da pozzo con l'utilizzo di tripode e variazioni dell'assetto della barella. Venti gli operatori coinvolti nelle esercitazioni insieme a 4 dipendenti di ComoAcqua che ha messo a disposzione le sue strutture che si prestano a questo tipo di soccorsi. Il socorso in ambiente civile industriale tramite tecniche speleo alpinistiche può essere molto utile specie per intervenire a seguito di infortuni o incidenti sul lavoro.