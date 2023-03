Viale Varese, lo scontro tra i tifosi del Modena e del Como: interviene la polizia antisommossa. IL VIDEO

Un altro video ci arriva da un tifoso del Modena che oggi pomeriggio 5 marzo 2023, nel recarsi allo stadio Sinigaglia di Como, si è trovato di fronte questa scena violentissima. In viale Varese angolo piazza Cinque Giornate due gruppi di tifosi avversari, armati di mazze e bastoni, si sono scontrati. Come si vede anche dal video è intervenuta prontamente la polizia in tenuta antisommossa.

Si attendono informazioni ufficiali in merito allo scontro, ma non pare vi siano state conseguenze fisiche significative per le persone coinvolte. Le indagini chiariranno l'accaduto e potrebbero quindi far scattare provvedimenti di natura penale o eventuali Daspo.

La nota rivalità fra le due tifoserie aveva fatto accendere un campanello d'allarme e intorno allo stadio Sinigaglia era scattato un piano di contenimento.