Como, viale Masia: ha un malore mentre lavora in casa al 6° piano: intervento urgente dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 8 maggio 2021, i vigili del fuoco sono intervenuti urgentemente in viale Masia a Como. Qui, all'interno di un appartamento al 6° piano di un condominio un uomo ha avuto un improvviso e grave malore. Date le sue condizioni i vigili del fuoco di via Valleggio sono intervenuti con l'autoscala per portare al piano strada l'uomo che ha così potuto ricevere le prime cure. Al momento non ci sono aggiornamenti in merito al suo stato di salute.