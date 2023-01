Como, il mistero delle schede elettorali trovate in mezzo alla strada

Una vicenda molto strana su cui adesso si cercherà di fare chiarezza. Due sono le schede elettrorali (una per la Camera una per il Senato) ritrovate per terra in viale Lecco a Como da una passante. Come riferito da Gisella Roncoroni sulle pagine de La Provincia, entrambe risultavano timbrate e con la sigla del rappresentante del seggio (quella del Senato ha anche il codice anti frode), ma all’interno erano “bianche”. Le schede risalgono alle scorse elezioni. La polizia locale è stata avvisata al momento del ritrovamento e ha ritirato le due schede. Con ogni probabilità verrà aperta un'inchiesta in merito. Due gli scenari ipotizzati: il primo che si tratti di schede non utilizzate e destinate alla distruzione. La seconda ipotesi che si tratti di schede votate senza esprimere alcuna preferenza. In ogni caso al momento resta un mistero anche come siano finite in mezzo alla strada a mesi di distanza dalle ultime elezioni.