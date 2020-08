Como, viale Lecco: degenera una lite tra vicini per vecchi rancori. Denunciata una coppia

Ieri sera, 31 luglio 2020, a Como, in viale Lecco, c'è stata una lite piuttosto accesa tra due coppie di vicini di casa. Inizialmente qualcuno aveva pensato che il diverbio fosse nato a causa di un parcheggio, in realtà le due coppie di vicini di casa, secondo quanto riportatoci dagli organi competenti, avrebbero litigato per alcuni vecchi dissapori e rancori che renderebbero la vicinanza tra le due coppie molto difficile. La lite stava degenerando e una delle due coppie avrebbe anche lanciato acqua addosso agli altri due, con intenti molesti e provocatori. Prima che il litigio si trasformasse in qualcosa di più serio, è intervenuta la polizia di stato a sederae gli animi. Una delle due coppie ha sporto denuncia nei confronti dei due vicini.

