Como viale Geno, è morto il 18enne che si era tuffato nel lago

Il ragazzo di soli 18 anni che il 9 agosto è stato soccorso nelle acque del lago di Como, all'altezza di viale Geno non ce l'ha fatta. È morto dopo due giorni all'ospedale Manzoni di Lecco. Non si conoscono ancora le cause del malore, probabillmente il fatto di essere rimasto troppo tempo sott’acqua ha causato gravi danni purtroppo irreversibili. Il primo a tentare il salvataggio è stato un turista, ma è stato un poliziotto infine a tuffarsi e a tirarlo fuori dall'acqua, purtroppo in condizioni già disperate. Il ragazzo, di origini tunisine e residente a Cavenago Brianza era in Italia da pochissimo tempo.