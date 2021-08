Como, viale Geno: gravissime le condizioni di un 18enne soccorso nelle acque del lago

È accaduto intorno alle 13 di oggi 9 agosto all'altezza di viale Geno. Un ragazzo di soli 18 anni ( secondo le primissime informazioni sarebbe di origine tunisina) che nuotava nel lago insieme ad un gruppo di amici è stato soccorso. Non si sa ancora il motivo per cui il giovane si sia trovato in difficoltà ma le sue condizioni sembrano gravissime. Sul posto ambulanza, automedica, vifgili del fuoco di Como, polizia di Stato e l'elisoccorso in codice rosso che dovrebbe portarlo all'ospedale una volta stabilizzato. In aggiornamento.