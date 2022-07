Como viale Geno, investiti da una moto due bimbi di 5 e 6 anni: uno è gravissimo

Sono ancora pochissime le informazioni sul tragico incidente avvenuto in viale Geno a Como oggi 9 luglio poco prima delle 18. Sul posto la polizia locale sta ricostruendo l'accaduto. Una bimba di cinque anni e un bimbo di 6 sono stati investiti. I due piccoli stavano giocando sotto i portici dopo la funicolare per Brunate. Eludendo la sorveglianza dei genitori sarebbero scappati per andare a vedere il lago e sono improvvisamente sbucati in strada nel tentativo di attraversarla, ma una moto, che se li è trovati davanti all'improvviso, li avrebbe investiti involontariamente. Si attende comunque la ricostruzione ufficiale dei fatti da parte delle forze dell'ordine.

Tempestivo l'arrivo dei soccorsi, tra cui anche l'elisoccorso decollato da Villa Guardia che ha portato uno dei due bambini, il piu' grave (sembrerebbe la femmina) in codice rosso all'ospedale di Bergamo dove, come riporta la piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è arrivato alle 19.28, dopo essere stata stabilizzato dai soccorritori. L'altro bimbo è stato portato al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia con una delle tre ambulanze accorse in codice giallo.

Seguiranno aggiornamenti.