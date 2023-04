Como, autobus turistico bloccato in via Torno: traffico in tilt e strada paralizzata

A causa di un autobus che è rimasto bloccato in via Torno direzione Blevio all'altezza della strettoia la strada è "paralizzata". La polizia locale di Como è intervenuta per risolvere la situazione ma si è resa necessaria la chiusura totale della via all'altezza di piazza Amendola. Pattuglie presenti anche in via Matteotti per gestire i flussi.

Si chiede cortesemente di non congestionare la linea del Pronto Intervento, in quanto serve per le emergenze.

Aggiornamento 17.50: la strada è stata riaperta.

In aggiornamento.