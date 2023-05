Como, via Scalabrini diventa un fiume in piena (con tanto di onde): il video

La protezione civile aveva allertato Como (e tutta la Lombardia): i forti temporali (e in alcune zone anche grandinate) si sono abbattuti sulla nostra provincia. L'allerta andrà avanti fino a oggi 25 maggio alle 14 (salvo nuove comunicazioni). La pioggia abbondantissima è caduta anche su Como senza fare grossi danni (come invece accaduto, per esempio, a Brescia dove in poche ore è caduta l'acqua di un mese e più).

A Como come accade quasi ogni volta che piove abbondantemente via Scalabrini si è trasformata in un fiume. Specie in un tratto sembrava proprio di "navigare", con tanto di ondine che si formavano al passare delle auto. Ecco un video di circa 12 ore fa. La macchina è riuscita alla fine a "raggiungere la terra ferma" senza arenarsi nel centro del guado. Come è andata dalle vostre parti? Se avete foto o video inviateceli.