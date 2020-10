Via Santa Marta: auto fuori controllo si ribalta in strada

È accaduto oggi, 1 ottobre, dopo le 13.30 in via Santa Marta, a Como. Un'auto, probabilmente perchè il conducente ha perso il controllo della guida, si è completamente ribaltata. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Nonostante l' impatto non si registrano feriti.

