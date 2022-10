Como, strada per San Fermo bloccata: un'altra giornata di passione per il traffico

Oramai non fa quasi più notizia, ma ci segnalano che anche oggi domenica 9 ottobre 2022 la strada per San Fermo è bloccata dal traffico. Secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale della polizia locale di Como a mandare il tilt il traffico è stata la chiusura di una corsia intorno alle 17.30 per permettere ai vigili del fuoco di fare un intervento urgente sul posto. La strada è stata riaperta intorno alle 18.30 e quindi il traffico dovrebbe man mano smaltirsi. I vigili sono sul posto.

(immagine di repertorio)