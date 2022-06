Como via Milano, non si hanno sue notizie da giorni: trovato morto in casa

Non si avevano sue notizie da giorni, così sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per entrare nell'appartamento dell'uomo in via Milano. Una volta entrati nell'abitazione oggi 4 giugno non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso insieme ai soccorritori del 118 che erano nel frattempo arrivati. Le operazioni sono ancora in corso e al momento non si conoscono le cause della morte o le generalità dell'uomo. In aggiornamento.