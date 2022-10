Como via Milano, morto in casa lo trovano i vicini: "In Comune nessuno ci ha ascoltati"

In quel palazzo, una casa comunale, si conoscono un po' tutti e come possono cercano di darsi una mano. Per questo quando dopo qualche giorno Anna, 86 anni, non vedendo il suo vicino e sapendo che era in carica al CPS, ha telefonato in Comune. Ha preferito chiamare prima gli uffici comunali perché era già successo che il ragazzo si allontanasse e quindi sperava potesse essere una cosa risolvibile dal CPS stesso.

A raccontarci questa triste storia, che lascia davvero senza parole, è Concetta Scarlata, la figlia di Anna. "Mia mamma ha chiamato in Comune il 13 ottobre. Non vedeva il suo vicino da 5 giorni ed era preoccupata. Ha chiesto se dovesse chiamare le forze dell'ordine ma le hanno risposto di no, che ci avrebbero pensato loro".

Le ore passano e quindi, sapendo che il ragazzo teneva spesso la porta aperta, la signora Anna chiede a altri condomini se possono controllare se magari è in casa e se si sente bene. È così che hanno trovato il corpo del loro vicino senza vita, sul pavimento di casa. Solo dopo sono intervenute le forze dell'ordine. Non entriamo nei dettagli personali di questo ragazzo, morto solo nella sua abitazione. Certamente è comprensibile l'amarezza di Concetta e di sua mamma Anna che sono sconvolte da quanto accaduto:

"Sono nera, mia mamma ha chiamato in Comune per un ragazzo fragile che abita sotto di lei, dicendogli che erano 5 giorni che non lo vedeva e se doveva chiamare le forze dell'ordine. La risposta è stata che lo avrebbero cercato loro. Oggi i vicini hanno aperto la porta e lo hanno trovato morto. Adesso quello che vorrei capire dove caxxo sono quelli del CPS che lo avevano in carica? (Abitava da solo e non ha parenti) il Comune di Como assistenti sociali dopo essere stati allertati dove lo hanno cercato? Gente svegliatevi che pultroppo i più deboli non sono un problema di nessuno specialmente di chi li ha in carico. Ciao Paolo che adesso tu possa essere sereno"