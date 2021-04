Como, paura in via Milano: a fuoco un appartamento. Salvata la donna all'interno

Un'appartamento in via Milano a Como ha preso fuoco oggi, 1° aprile. Le fiamme sono partire dalla cucina, dalla zona cappa-piano cottura mentre e l'incendio si stava propagando in tutta la casa dove c'era una donna. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti intorno alle 18.20 e hanno messo in salvo la signora e spento l'incendio. La donna fortunatamente, a parte il grande spavento, non ha riportato ustioni o ferite ed è stata comunque soccorsa dal personale del 118.