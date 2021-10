Como, cerca di forzare la porta di una casa con una spranga: arrestato

Con una spranga in mano ha cercato di forzare la porta di un appartamento di via Borsieri ma fortunatamente è stato fermato da un intervento della polizia locale. Ecco la ricostruzione del fatto.

Ieri 28 ottobre alle ore 9.15, durante il servizio di controllo del territorio, un agente della polizia Locale, passando per via Borsieri ha visto una persona che cercava di forzare la porta d'ingresso di un edificio con una spranga metallica.

Dopo aver richiamato l’attenzione dell'uomo in un primo vano tentativo di farlo desistere, quest'ultimo ha tentato di continuare nell’operazione di scasso utilizzando una spranga da 42 cm. Sul posto sono arrivate due pattuglie allertate dalla centrale operativa a cui il primo operatore intervenuto aveva richiesto ausilio.

Alla vista degli agenti il ragazzo ha reagito in maniera aggressiva, ha lasciato la spranga a terra e ha tentato la fuga in direzione di viale Varese, ma trovando traiettoria bloccata dagli agenti li ha spintonati e ha provato a scappare in direzione di viale Innocenzo, dove però è stato fermato, tratto in arresto e condotto al Comando della Polizia Locale. Nel frattempo è stato contattato anche il proprietario dell’abitazione in cui è stato tentato il furto con scasso, per sporgere la querela di rito.

Essendo privo di documento di riconoscimento e titolo di soggiorno, al fine di rendere certa l'identificazione, il ragazzo, I.K., ventenne di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, è stato accompagnato presso il gabinetto di polizia scientifica della Polizia di Stato: dai controlli è risultato irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Processato stamane con rito direttissimo per i reati violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma impropria senza giustificato motivo, ha patteggiato 8 mesi, con pena sospesa e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

«Il Corpo di Polizia Locale denota davvero grande capacità e affidabilità – commenta l’assessore alla Polizia Locale Elena Negretti - esercita un’azione di presidio del territorio continua, attenta, efficace, se pensiamo che ieri è stata arrestata la sesta persona dall’inizio dell’anno. A tutti i nostri agenti rinnovo il mio sincero ringraziamento».